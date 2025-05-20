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Кочиш: венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов

В Венгрии поймали еще двух украинских шпионов. Рассекречены их имена, заявил глава правящей фракции венгерского парламента «Фидес» Мате Кочиш, сообщает РИА Новости .

Речь идет о деятельности Роланда Цебера и Иштвана Холло. Первый ранее имел двойное гражданство — Украины и Венгрии. В 2017 году Цербер решил отказаться от венгерского гражданства.

Сейчас он является депутатом Закарпатского областного совета. В Венгрии его считают «нелегальным сотрудником украинской разведки».

Холло, которого тоже подозревают в шпионаже, имел только украинское гражданство. Его арестовали.

Ранее Венгрия заявила, что ее атаковали украинские спецслужбы, которые хотели сорвать общевенгерское голосование по членству Киева в ЕС. Будапешт выслал двух украинских шпионов. Они работали под дипломатическим прикрытием.

Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан призвал остановить «клеветнические акции» спецслужб Украины. Он также призвал генсека НАТО Марка Рютте помешать им.