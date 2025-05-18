Премьер Венгрии призвал остановить «клеветнические акции» спецслужб Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы в «клеветнических акциях» против страны, также он призвал генсека НАТО Марка Рютте помешать им, сообщает «Лента.ру» .

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым, что против Венгрии, страны-члена НАТО, государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит дезинформационную клеветническую кампанию», — подчеркнул Орбан в эфире телеканала TV2.

По его словам, Украина хочет войти в Евросоюз, но страна не пытается свои улучшить отношения с Венгрией, выступающей против ее вступления. При этом также Киев хочет оклеветать Будапешт, чтобы уже никогда не вступить в ЕС.

Ранее венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС).