Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — подчеркнул Сийярто в своем посте в соцсети Х.

О решении Венгрии выйти из МУС говорил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Оно прозвучало, когда состоялся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер осенью прошлого года.

Тогда же руководитель МИД внес в парламент страны соответствующий законопроект. По его словам, после голосования Будапешт уведомит об этом шаге ООН, а принятое решение, согласно международному законодательству, вступит в силу в Венгрии через год.