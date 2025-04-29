Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — подчеркнул Сийярто в своем посте в соцсети Х.
О решении Венгрии выйти из МУС говорил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Оно прозвучало, когда состоялся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого суд выдал ордер осенью прошлого года.
Тогда же руководитель МИД внес в парламент страны соответствующий законопроект. По его словам, после голосования Будапешт уведомит об этом шаге ООН, а принятое решение, согласно международному законодательству, вступит в силу в Венгрии через год.