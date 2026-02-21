сегодня в 13:43

Несколько взрывов прогремело в небе над Татарстаном

Около трех взрывов прозвучало в небе над Альметьевском в Татарстане. По предварительным данным, дежурные средства ПВО перехватывают вражеские дроны, сообщает SHOT .

Глава города подтвердила попытку массированной атаки БПЛА на производственные объекты. ПВО и средства РЭБ работают в усиленном режиме и уничтожают беспилотники.

В Казани сработали сирены. Из-за угрозы атаки беспилотников отменены занятия в учебных заведениях. Дети около часа пробыли в укрытиях. В аэропорту задержали 50 рейсов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над девятью российскими регионами и Азовским морем сбили 77 дронов ВСУ самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.