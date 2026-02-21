77 украинских беспилотников перехватили над РФ этой ночью
Минувшей ночью над девятью российскими регионами и Азовским морем сбили 77 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.
24 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Азовским морем, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.
Ранее в Удмуртии 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ. Троих доставили в больницу.
