77 украинских беспилотников перехватили над РФ этой ночью

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.

24 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Азовским морем, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

Ранее в Удмуртии 11 человек пострадали при атаке дронов ВСУ. Троих доставили в больницу.

