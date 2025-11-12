Элитные украинские морпехи сдались в плен под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в ДНР. На протяжении последних дней они сидели без еды и питались крысами, сообщает Mash .

Оружие сложили морские пехотинцы из 38-й бригады ВСУ. До того, как боевики попали в окружение, они продолжали сопротивляться и получали провизию с дронов. После попадания в кольцо морпехи пытались вырваться через Мирноград, но многие из них погибли.

В итоге украинские военные продержались в окружении только три дня, после чего остатки выживших сложили оружие. Сдача морпехов в плен также попала на видео.

Тем временем Минобороны России загадочно ответило на новости о заходе в Красноармейск во время сильного тумана, процитировав строки из песни «Сектора Газа».

В Красноармейске были окружены тысячи украинских военных.

