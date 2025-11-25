Не только «Кинжалы»: Россия применила таинственное оружие при атаке на Киев

Кнутов допустил применение «самой передовой ракеты» во время удара по Киеву

В ночь на 25 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву и тыловым районам Украины. В атаке могли задействовать новые виды оружия, в том числе крылатую ракету для истребителя 5-го поколения Су-57, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с MK.RU .

После массированного удара по украинским регионам ряд интернет-источников сообщал, что Россия могла применить принципиально новые виды вооружения, имеющие пока только индексные обозначения. Появлялась информация, что помимо уже известных «Калибров», «Искандеров», «Гераней», «Кинжалов» и «Гербер», Россия задействовала два новых типа изделий.

По мнению Кнутова, речь, вероятнее всего, идет о новейших авиационных ракетах.

«Вообще, у нас есть крылатая ракета, например, для того же истребителя 5-го поколения Су-57. Их экспортную версию демонстрировали недавно в Эмиратах. На самолете открыли бомболюки и показали, по-моему, противорадиолокационную ракету Х-58», — допустил эксперт.

Кнутов добавил, что для истребителей Су-57 и Су-35 также разработаны новые ракеты, относящиеся к «самым передовым разработкам». Это оружие, по словам специалиста, российская армия уже тестирует в реальных боевых действиях.

Ранее Юрий Кнутов заявил, что Россия начала обгонять весь мир, когда создала отдельный вид войск — Войска беспилотных систем (ВБС).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

