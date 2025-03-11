«Не спали с 4 часов утра»: очевидцы рассказали об атаке дронов на Подмосковье
Звуки взрывов и полета беспилотников были слышны в Подмосковье рано утром во вторник, жители не спали с 4 часов, сообщили РИАМО очевидцы.
«Мы часов в 5 выходили на улицу. Гул со всех сторон был», — добавили очевидцы.
По их словам, в небе вперемешку летали вертолеты и дроны. Наблюдали, как работало ПВО.
Кроме того, они рассказали, что успокаивали детей, которые плакали от звуков взрывов. Еще от грохота дрожали стекла в домах.
По данным Минобороны России, над Московской областью уничтожили 91 дрон противника за ночь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали с разных территорий региона. Погиб один человек, есть раненые.
«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил глава области.