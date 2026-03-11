сегодня в 21:17

ТАСС: на линии соприкосновения срок жизни спецназа Украины — менее 36 часов

Осведомленный источник в российских силовых структурах заявил, что срок жизни, который боец украинских подразделений специального назначения проводит на передовой, не превышает полутора суток, пишет ТАСС .

По словам собеседника агентства, в зоне боевого соприкосновения украинские спецназовцы не живут более 36 часов.

«Характерно, что продолжительность жизни украинского спецназовца в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения составила менее 36 часов», — сказал источник.

Ранее в МИД России заявили, что Запад делает все, чтобы сорвать процесс мирных переговоров по украинскому конфликту. Мирный процесс нарушают в том числе с помощью смертельных провокаций с гибелью гражданского населения.

