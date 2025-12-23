«Нашли ключик»: военкор Коц объяснил цель ударов по украинской энергетике

Коц: не бить по украинским АЭС, а заставить их «замолчать

Российские удары по украинской энергосистеме вновь сфокусировались на критической инфраструктуре. Как отмечает военкор Александр Коц в своем Telegram-канале , ключевой целью стали не сами атомные электростанции, которые вырабатывают около 60% электроэнергии Украины, а подстанции и сети, распределяющие эту энергию.

«Не надо наносить удары по АЭС, чтобы заставить их „замолчать“. Надо выбить ресурсы, через которые электроэнергия с них распределяется по сетям», — написал журналист.

По данным Минэнерго Украины, в результате атак снижена генерация, в первую очередь на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Это уже привело к остановке крупных промышленных объектов, таких как завод «Запорожсталь», который перешел на альтернативное питание и остановил производство. отметил Коц.

Ранее Минобороны России сообщало, что удары по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины являются ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам РФ.

