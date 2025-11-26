«Нас хотят обмануть»: Алаудинов не принял мирный план Трампа

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов выступил с критикой в адрес американского плана по урегулированию конфликта на Украине. По словам военачальника, Россию «в очередной раз хотят обмануть», но она не позволит этого сделать, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Международный Клуб Народного Единства».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы отказалась от новых территориальных претензий к Киеву в рамках сделки по урегулированию конфликта. Изначально, как сообщалось в прессе, такой мирный план состоял из 28 пунктов, но позже был отредактирован.

«Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим», — прокомментировал Алаудинов.

Генерал подчеркнул, что Россия должна добиться победы, чтобы «уже не разговаривать ни с кем ни о каких пунктах, планах, а заставить нашего врага признать свое поражение».

Вместе с тем Алаудинов выразил уверенность, что российское военно-политическое руководство сможет достичь соглашения с Украиной, которое устроит Москву, и военные будут с ним согласны.

Тем временем в Кремле рассказали о «серьезном процессе» по мирному урегулированию на Украине.

