Кремль рассказал о «серьезном процессе» по Украине

Песков заявил о «серьезном процессе» по мирному урегулированию на Украине

Сейчас идет «серьезный процесс» по выходу на мирное урегулирование украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Там идет процесс, процесс идет серьезный», — сказал Песков журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Москва также ждет визита спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа и его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что российский лидер и американский спецпредставитель подробно обсудят детали урегулирования кризиса на Украине.

По словам представителя Кремля, те, кто сейчас призывают уволить Уиткоффа за «слитый» разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, пытаются заблокировать «пока что скромные тенденции» к выходу на улаживание украинского конфликта.

РИАМО разбиралось, о чем говорится в «слитом» разговоре Уиткоффа с Ушаковым и как он повлияет на переговоры по Украине.

