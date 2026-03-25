Над Россией за ночь сбили 389 украинских дронов

Дроны противника были сбиты дежурными средствами ПВО в период с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта.

БПЛА были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Все беспилотники были самолетного типа.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен в Ленинградской области. Там в ходе атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга.

