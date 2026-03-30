Над Россией уничтожили 102 украинских БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО ликвидировали 102 БПЛА, атаковавших Россию ночью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над несколькими регионами России. Все БПЛА были самолетного типа.
Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым.
Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА вечером 29 марта и в ночь на 30 марта. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что над регионом было сбито более 60 дронов. В результате атаки один человек погиб.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.