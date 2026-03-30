Слюсарь: более 60 дронов ВСУ сбили над Ростовской областью

Ростовская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ поздно вечером и ночью. Силы ПВО уничтожили более 60 БПЛА в городе Таганрог и еще в шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В результате атаки есть один погибший. Еще 8 человек пострадали. Один человек находится в больнице в стабильном состоянии. Еще семь человек, которые получили травмы, отказались от госпитализации. Им оказана необходимая помощь на месте.

Есть возгорания нескольких жилых домов и автомобилей в Таганроге. Жителей эвакуировали. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт.

Также эвакуированы жители дома, рядом с которым упали обломки дрона. На месте работают оперативные службы.

Повреждено здание школы № 26. В общей сложности пострадали 12 МКД, 27 частных домов и 10 машин. В Неклиновском районе в селе Николаевка в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая труба. На месте работают газовые службы.

Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий, уточнил Слюсарь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.