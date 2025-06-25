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Над регионами России сбили 25 украинских дронов за два часа

В среду, 25 июня, на территории России сбили 25 украинских дронов за два часа. Большинство из БПЛА (22) уничтожили над Воронежской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожали с 11:00 до 13:00 по московскому времени. Над Тамбовской областью сбили один дрон, над Татарстаном — два, над Воронежской областью — 22.

Информации о наличии пострадавших или разрушений нет.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 24 июня в Казани слышали взрывы из-за работы противовоздушной обороны (ПВО). Позже Минобороны отчиталось, что над Татарстаном сбили четыре украинских беспилотника.