В Казани раздаются взрывы: город атакуют украинские беспилотники
SHOT: в Казани слышна работа ПВО из-за атаки беспилотников
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Украинские беспилотники атаковали Казань вечером 24 июня. В городе слышны взрывы, сообщает SHOT.
Местные жители сообщают о звуках работы ПВО. Так, жители Авиастроительного района услышали несколько сильных взрывов около 19:50.
Затем они увидели, как в небе появились следы черного дыма.
По предварительным данным, сбито несколько дронов. Однако официальных комментариев по поводу происходящего на данный момент нет.
Ранее в небе над Россией перехватили 18 дронов ВСУ в период с 13:00 до 16:05. Больше всего — 7 — сбили в небе над Воронежской областью.