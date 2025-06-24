В Казани раздаются взрывы: город атакуют украинские беспилотники

сегодня в 20:26

Местные жители сообщают о звуках работы ПВО. Так, жители Авиастроительного района услышали несколько сильных взрывов около 19:50.

Затем они увидели, как в небе появились следы черного дыма.

По предварительным данным, сбито несколько дронов. Однако официальных комментариев по поводу происходящего на данный момент нет.

Ранее в небе над Россией перехватили 18 дронов ВСУ в период с 13:00 до 16:05. Больше всего — 7 — сбили в небе над Воронежской областью.