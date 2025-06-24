Российская ПВО уничтожила и перехватила 18 беспилотников ВСУ за 3 часа

18 украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в период с 13:00 до 16:05 вторника. Их удалось уничтожить, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА были перехвачены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Так, 7 дронов сбили в небе над Воронежской областью. Еще 5 БПЛА уничтожили над Ульяновской областью.

По 2 дрона ликвидировали над территориями Пензенской и Курской областей, еще по одному — в небе над Белгородской и Саратовской областями.

Также ПВО перехватила и уничтожила 34 беспилотника в РФ за утро вторника. Они пытались атаковать несколько российских регионов в период с 08:05 до 12:50.