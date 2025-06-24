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Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 34 беспилотника в РФ за утро

Дежурные средства ПВО во вторник в период с 08:05 до 12:50 перехватили и уничтожили 34 вражеских беспилотника самолетного типа в небе над страной, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Воронежской областью уничтожено 22 БПЛА, над Белгородской — 7, над Саратовской — 3 и над Пензенской — 2. Атака отражена.

Ранее в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Красногорске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Повреждена крыша здания, а также загорелся балкон на 17 этаже.

Правоохранители взялись за расследование преступлений украинских военных на территории страны. В том числе они расследуют атаку беспилотника на жилой дом в Красногорске.