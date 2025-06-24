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СК будет расследовать атаку дрона на дом в Красногорске

Правоохранители взялись за расследование преступлений украинских военных на территории страны. В том числе они расследуют атаку беспилотника на жилой дом в Красногорске Московской области, сообщает Информационный центр СК РФ.

Внимание СК РФ привлекла и атака вражеского FPV-дрона на частный дом в Грайвороне Белгородской области, где пострадала женщина. Ранения получила и жительница села Муром Шебекинского округа — у нее во дворе сдетонировал дрон.

В Дзержинске ДНР пострадал мирный житель из-за агрессии ВСУ. Женщина получила ранения средней степени тяжести в Горловке. Взрывоопасный предмет сбросили с беспилотника украинской армии.

Детали происшествий установит Следственный комитет. Правоохранители дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители дома №1 по улице Народного Ополчения в Красногорске стали возвращаться в свои квартиры после эвакуации из-за попадания вражеского дрона в здание. Глава региона заявил о готовности помочь людям со всеми справками и документами.

«Глава округа (Дмитрий Волков – ред.) работает на месте, в ситуационном центре. На месте падения БПЛА продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов», — добавил губернатор.