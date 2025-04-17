Над Ивановской областью сбиты несколько воздушных целей

По предварительным данным, над городом уже уничтожено несколько воздушных целей. Местные жители сообщают о звуках интенсивной стрельбы и мощных взрывах над городом, раздававшихся около 3:30 ночи.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Шуе Ивановской области ночью в четверг.

Официальной информации пока нет.

Это уже вторая атака за сутки — утром Шую атаковали 7 БПЛА «Лютый», тогда от налёта пострадал один человек