Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

сегодня в 07:30

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны ВС РФ обнаружили и сбили беспилотник самолетного типа, запущенный противником. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Никто не пострадал. Разрушений нет.

На месте работают сотрудники служб региона. Также Богомаз поблагодарил за работу подразделения, обеспечивающие противовоздушную оборону Брянской области.

Ранее сообщалось, что ночью с 16 на 17 февраля ВСУ запустили 90 беспилотников по России.