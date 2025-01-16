Над Белгородом сбили воздушные цели. Ранен один человек

Российская система ПВО уничтожила воздушные цели в небе над Белгородской областью. Предварительно, ранен один мирный житель, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Пострадавший — житель села Беловское Белгородского района. У него осколочные ранения головы и предплечья. Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

По предварительным данным, в самом населенном пункте повреждены два частных дома: там выбиты окна и посечены фасады. На территории одного домовладения поврежден гараж. Осколки также повредили пять автомобилей.

В поселке Разумное Белгородского района также есть повреждения. Там посечен фасад социального объекта. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля. В Белгороде осколки упали на лобовое стекло машины.

На местах происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее ВСУ атаковали FPV-дроном село Отрадное Белгородского района. В результате была ранена местная жительница.