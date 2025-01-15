Местная жительница ранена при атаке ВСУ по Белгородскому району

ВСУ атаковали FPV-дроном село Отрадное Белгородского района. В результате удара ранена местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Женщина получила осколочные ранения плеча и ноги, а также баротравму. Пострадавшую доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ей оказывают помощь.

Последствия удара украинской армии еще уточняются. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Зозули Белгородской области, были ранены женщина и ее годовалый ребенок. Также в больницу обратилась женщина, которая получила ранения в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое.