2 женщины и годовалый малыш пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Зозули Белгородской области, были ранены женщина и ее годовалый ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он добавил, что медики скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода. Машина посечена осколками.

Как уточнил губернатор, в горбольницу № 2 также обратилась женщина, которая была ранена в понедельник в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое. У нее врачи диагностировали минно-взрывную травму. От госпитализации пациентка отказалась, лечение будет амбулаторное.

Ранее шесть украинских пограничников добровольно сдались в плен в Белгородской области. Они сложили оружие в Валуйском районе.