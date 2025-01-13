Шесть украинских пограничников добровольно сдались в плен в Белгородской области

Украинские пограничники сложили оружие перед российскими силовиками в Валуйском районе.

По словам пленных, все они приняли решение сдаться из-за действий украинского командования, которое бросило пограничников без питания, воды и связи.

Все военнопленные являются выходцами с Западной Украины. Сложили оружие ефрейтор Сергей Г. 1974 года рождения, прапорщик Ярослав Ш. 1978 г. р., инспектор погранслужбы 2-й категории Олег К. 1980 г. р., рядовой Иван К. 1996 г. р., ефрейтор Александр Б. 2001 г. р. и сержант Руслан З. 2001 г. р.

Ранее боец ВСУ Андрей Матвиенко, который летом высмеял ассортимент суджанского магазина «Пятерочка», попал в плен в Курской области и призвал украинцев сдаваться.