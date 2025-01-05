Музыкальный редактор шоу «МастерШеф» Антон Вовк ликвидирован в Курской области

сегодня в 20:05

Музыкального редактора популярного украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, который примкнул к ВСУ, ликвидировали в Курской области, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет украинское издание УНИАН, Вовк в звании младшего сержанта участвовал во вторжении на территорию Курской области в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Из материала следует, что Вовк был ликвидирован 28 декабря в ходе боевых действий в курском приграничье.

Ранее сотрудники ФСБ России ликвидировали в Запорожской области завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины агента, который готовился совершить теракт.