сегодня в 10:30

В Запорожской области убит агент ГУР Украины, который готовил теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировали в Запорожской области завербованного агента Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, который готовился совершить теракт, пишет ТАСС .

«Данное лицо по указанию иностранных спецслужб подготовило самодельное взрывное устройство для последующего осуществления диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области», — сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ выяснили, где находится завербованный агент ГУР Украины, и хотели его задержать, но он оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был ликвидирован.

В жилье злоумышленника нашли предмет, внешне напоминающий пистолет Макарова, а также спусковой рычаг гранаты и самодельную бомбу. Все подробности случившегося устанавливаются.