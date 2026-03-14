сегодня в 23:17

Мужчина пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской области

В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили раненого в Шебекинскую ЦРБ. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения рук.

«После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу № 2 Белгорода», — рассказал Гладков в Telegram-канале.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Ранее четыре женщины пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.