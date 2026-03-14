Четыре женщины пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области продолжаются атаки со стороны ВСУ. В результате удара дрона по коммерческому объекту в Шебекино пострадали четыре женщины, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.