Четыре женщины пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области продолжаются атаки со стороны ВСУ. В результате удара дрона по коммерческому объекту в Шебекино пострадали четыре женщины, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Все они получили баротравмы. Медомощь пострадавшим уже оказана.
«Медицинская помощь оказана, лечение продолжат в амбулаторных условиях», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
В самом здании оказалась повреждена кровля, выбиты окна, разрушены входная группа и оборудование.
Кроме того, под удары дронов попали село Первое Цепляево, поселок Малиновка, город Грайворон, поселок Ракитное, село Грузское, поселок Красная Яруга.
