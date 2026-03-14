Четыре женщины пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Спецоперация

В Белгородской области продолжаются атаки со стороны ВСУ. В результате удара дрона по коммерческому объекту в Шебекино пострадали четыре женщины, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Все они получили баротравмы. Медомощь пострадавшим уже оказана.

«Медицинская помощь оказана, лечение продолжат в амбулаторных условиях», — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В самом здании оказалась повреждена кровля, выбиты окна, разрушены входная группа и оборудование.

Кроме того, под удары дронов попали село Первое Цепляево, поселок Малиновка, город Грайворон, поселок Ракитное, село Грузское, поселок Красная Яруга.

