Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю под Курском

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. В результате удара скончался мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн.

Он также сообщил об атаке беспилотника на другой автомобиль в селе Белица Беловского района. Водитель не пострадал и отказался от госпитализации.

Прошедшей ночью над пятью регионами РФ, Черным и Азовским морями сбили 151 дрон ВСУ самолетного типа. Беспилотные аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

