151 украинский беспилотник уничтожили над Россией ночью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Над пятью регионам РФ, Черным и Азовским морями прошедшей ночью сбили 151 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Беспилотные аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
50 БПЛА ликвидировали над Черным морем, 38 — над Крымом, 29 — над Азовским морем, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Курской областью.
Как ранее рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе отбили одну из самых продолжительных атак ВСУ за последнее время. Предварительно, ранен один ребенок.
