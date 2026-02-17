151 украинский беспилотник уничтожили над Россией ночью

Беспилотные аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

50 БПЛА ликвидировали над Черным морем, 38 — над Крымом, 29 — над Азовским морем, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Курской областью.

Как ранее рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе отбили одну из самых продолжительных атак ВСУ за последнее время. Предварительно, ранен один ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.