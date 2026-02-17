сегодня в 07:28

Ребенок ранен в результате атаки беспилотников на Севастополь

Всю ночь ПВО и Черноморский флот отражали атаку противника. Предварительно, в результате нападения ранен один ребенок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что на Фиолентовском шоссе в городе ударной волной от сбитого дрона выбило окна в частном доме.

«Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, во дворе на улице Гоголя упавшая боевая часть от БПЛА сдетонировала. Из-за этого в трех многоквартирных домах осколками выбило стекла, повредило большое число машин.

В СНТ «Прогресс» во дворах домов жители нашли множественные осколки и обломки беспилотников. Повреждены газовые трубы. В районе Фиолентовского шоссе в двух СНТ также обнаружены фрагменты от БПЛА, были выбиты стекла в домах.

Как подчеркнул Развожаев, в городе отбили одну из самых продолжительных атак ВСУ за последнее время. Всего перехватили свыше 24 БПЛА.

