Мужчина, отрезавший голову женщине в Свердловской области, ушел на СВО

Мужчине, жестоко убившему жительницу Нижнего Тагила и ее шестилетнего сына, грозил пожизненный срок, однако он заключил контракт и отправился на СВО, сообщает SHOT .

49-летний Александр Г. подписал документы еще в сентябре. На данный момент он проходит боевую подготовку, затем его отправят непосредственно на фронт.

Контракт, который заключил Александр, действует один год — до 11 сентября 2026 года.

Ранее мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомой и ее сына. Подозреваемый и его подруга распивали спиртное, пока в другой комнате бегал ребенок. Мужчина хотел успокоить малыша, но толкнул его. Ребенок умер после сильного удара.

Затем мужчина напал на его мать и убил. Фигурант дела расчленил тело женщины, а останки выбросил на мусорку в Серове. Ее голову нашли спустя полгода.

