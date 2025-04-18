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SHOT: голову женщине из Свердловской области отрезал приютивший ее знакомый

Выяснилось, что голову женщине из Свердловской области отрезал ее знакомый. К нему убитая приехала в гости вместе с сыном, сообщает SHOT .

Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего жителя Серова в Свердловской области Александра Г. К нему 42-летняя женщина приехала в гости из Нижнего Тагила совместно с шестилетним сыном 10 ноября 2024 года.

Прошло несколько дней. Александр и женщина употребляли горячительные напитки. Мальчик в этот момент громко играл в соседней комнате.

Александр хотел успокоить ребенка, толкнул его, тот упал, ударился головой и умер. Затем мужчина атаковал мать.

Агрессор ударил женщину ножом примерно 10 раз, расчленил тело и выбросил останки в мусорный бак. Через полгода голову обнаружили местные жители.

Александра задержали правоохранители. Незадолго до этого его заметили в больнице с гематомами по всему телу.

8 апреля женскую голову со следами укусов крупного животного нашли в одном из лесов Свердловской области. Жуткую находку обнаружили жители из коллективного сада «Ягодка» в Серове.