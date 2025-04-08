Мог загрызть медведь: женскую голову с укусами животного нашли в свердловском лесу

Женскую голову со следами укусов крупного животного обнаружили в одном из лесов Свердловской области. Полицейские продолжают поиски останков с помощью беспилотника, сообщает SHOT .

На жуткую находку наткнулись местные жители из коллективного сада «Ягодка» в Серове. Они рассказали, что голову женщине мог отгрызть медведь, так как до этого поблизости были обнаружены следы косолапых.

К настоящему моменту других частей тела женщины не обнаружили. Сотрудники полиции продолжают поиски с помощью БПЛА. Также из-за жутких травм не удалось установить личность погибшей. Предположительно, это может быть 44-летняя местная жительница Анастасия.

Ночью в свой день рождения, 9 марта, Анастасия пропала без вести, когда вышла из дома и направилась в сторону ж/д переезда и населенного пункта Новая Кола. Правоохранительные органы и волонтеры продолжают поиски, но пока безрезультатно.