Москалькова: Украина хочет обменять мирных жителей на пособников террористов

Украина просит обменять своих граждан, задержанных в России за пособничество в терроризме, на вывезенных в Сумскую область мирных жителей Курской области. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Правоохранительные органы имеют собственное видение по этому поводу. Однако диалог по этому вопросу ведется и дальше.

Омбудсмен еще рассказала, что Украина не отказывает в возвращении вывезенных во время оккупации жителей Курской области. Однако точную дату не называла.

Ранее Москалькова сказала, что переговоры о возвращении жителей Курской области в Россию проходят тяжело. Люди продолжают оставаться в заложниках у ВСУ.