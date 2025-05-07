Москалькова: переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области тяжелые

Переговоры между Россией и Украиной относительно вопроса возвращения на родину жителей Курской области, которых бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли в украинские Сумы во время вторжения в нашу страну, идут тяжело. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС .

«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. <…> Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании — ред.) в заложниках жителей Курской области», — заявила Москалькова.

Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в страну жителей Курской области, которых продолжают удерживать представители киевского режима.

Ранее Москва и Киев обменялись пленными по схеме «205 на 205». Позднее в Сети появились первые кадры с возвращенными в Россию военными.