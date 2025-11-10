Москалькова: 12 курян незаконно удерживают в Сумской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что на данный момент 12 жителей Курской области незаконно удерживают на территории Украины, сообщает SHOT .

Заложников удерживают в Сумской области. Сейчас ведется диалог с Киевом о возвращении людей на Родину, поддерживается связь с Международным комитетом Красного Креста. Людей обеспечили медикаментами и одеждой.

«Мы продолжаем диалог с украинской стороной и надеемся, что они будут возвращены, репатриированы и смогут в ближайшее время обнять своих родных и близких», — рассказала Москалькова.

Ранее стало известно, что курянина Сергея Луценко вернули в Россию из украинского плена через 1 год и 2 месяца. У 41-летнего мужчины физические, душевные травмы и странный взгляд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.