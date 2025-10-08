Пугающий взгляд: сестра курянина рассказала, что было с ее братом в плену у ВСУ

Вернувшийся из плена ВСУ курянин с пугающим взглядом находится в больнице

Через один год и два месяца Сергей Луценко из Курской области возвращен в Россию из украинского плена. У 41-летнего мужчины физические, душевные травмы и странный взгляд, рассказала aif.ru его сестра Ольга.

Мирного жителя Курской области Луценко украинские боевики взяли в плен сразу после атаки на российский регион. В августе 2024 года, когда произошло вторжение, мужчина не стал уезжать из хутора.

Луценко жил один в доме. По нему ВСУ ударили снарядом. После этого мужчину обнаружили и пленили боевики.

На протяжении шести месяцев от Луценко не поступало никакой информации. О том, что с братом, Ольга узнала в январе 2025 года. Один из тех, кого вернули в рамках обмена, односельчанин Сергея, поделился, что мужчина жив. Он находится в плену ВСУ в Сумах. Луценко после возвращения в Россию отправили в медицинское учреждение.

По словам сестры, мужчина оказался в плену с травмами. У него имелись повреждения руки (кисть раздроблена, нет около 2,5 сантиметров кости), ноги (порвано сухожилие) и спины.

Украинские боевики не лечили Луценко, когда тот был в плену. Мужчина каждый день терпел боль, но солдаты ВСУ отмечали, что в Сумах отсутствуют специалисты, которые могут помочь.

Мужчину не меняли, хотя знали, что в РФ ему окажут помощь. Ольга заметила, что после возвращения из плена у брата был странный, отсутствующий, незаинтересованный взгляд.

Луценко предстоит заняться восстановлением документов. Также он долгое время будет реабилитироваться.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года российские войска выбили боевиков и полностью освободили российский регион.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.