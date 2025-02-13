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Момент взрывов в Славянске-на-Кубани попал на видео

Жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края сообщили, что около 21:10 по местному времени услышали серию из пяти взрывов, которые попали на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах слышны взрывы, который гремят один за одним. На фоне также лают собаки и срабатывают сигнализации у припаркованных автомобилей.

«В поле камыши горят. Недалеко от домов», - сказал автор видео за кадром, демонстрируя последствия взрыва в городе.

Система ПВО сбивает воздушные цели. На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани 10 февраля. Тогда целью атаки ВСУ был Афипский НПЗ.