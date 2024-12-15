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МО РФ: солдаты МТО доставляют еду штурмовикам в дельте Днепра на грузовых дронах

Операторы беспилотников мобильного соединения материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск РФ отправляют продукты питания штурмовикам, которые находятся на островах в дельте Днепра, воздушным путем. Для этого используют грузовые дроны, которые имеют большую грузоподъемность, сообщает Минобороны РФ.

Такие беспилотники весьма массивные. Солдаты цепляют упакованную посылку на специальные крепления к дрону. В ней обычно находится тушенка говяжья, рыбная, молочные продукты.

Масса посылок, в среднем, составляет 30 килограмм. Когда дрон оказывается над позицией союзных сил, оператор нажимает кнопку, и груз с продовольствием сбрасывается солдатам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что ВС РФ полностью выбили боевиков противника с самых больших островов в дельте Днепра.