Сальдо: ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие оттеснили бойцов ВСУ с левобережья региона и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, сообщает РИА Новости .

«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что в настоящее время киевский режим несколько снизил активность на херсонском направлении, однако мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются.

Глава региона отметил, что в настоящее время шансы на масштабные провокации в районе кос, прибрежных территорий Днепра или Черного моря меньше, чем были в течение последних одного-двух месяцев. Тем не менее, стоит полностью исключать вероятность того, что украинские силы предпримут еще одну попытку ВСУ высадить крупную группу военнослужащих.

Сальдо добавил, что Вооруженные силы РФ не теряют бдительности и находятся в постоянной боевой готовности.

Ранее командир взвода аэроразведки с позывным Топаз рассказал, что украинские солдаты активно строят укрепления с использованием гражданской техники на правом берегу Днепра.