сегодня в 07:51

Многоквартирный дом и общежитие пострадали из-за БПЛА в Ростовской области

Беспилотники уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в Таганроге из-за БПЛА повреждено здание многоквартирного дома. Также разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий. Из общежития эвакуируют жителей в пункт временного размещения (ПВР), который развернули на месте ближайшей школы. Еще сгорел частный дом.

Как рассказал губернатор, подавленный средствами РЭБ дрон упал на улицу Петровскую в центре Таганрога. Для обезвреживания взрывного устройства БПЛА вызваны саперы. Жителей эвакуируют из расположенных рядом домов.

В хуторе Журавка из-за упавшего беспилотника разрушена крыша частного дома, добавил Слюсарь. Для обезвреживания взрывного устройства на место ЧП вызвали специалистов-взрывотехников.

По поступающим сведениям, никто из жителей не пострадал.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над Россией уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа, из них 20 сбили над Ростовской областью.

