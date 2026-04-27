Дети с инвалидностью вышли на субботник в Щелковском округе

Воспитанники семейного центра «Доверие» в Щелковском округе 25 апреля приняли участие во Всероссийском субботнике «Мы за чистоту». Для ребят с ограниченными возможностями здоровья организовали инклюзивную и безопасную работу по благоустройству территории, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

К экологической акции привлекли детей с инвалидностью, проживающих в центре «Доверие». Вместе с воспитателями и волонтерами они убрали сезонный мусор на закрепленной территории, привели в порядок пространство рядом с учреждением, ухаживали за зелеными насаждениями и очистили малые архитектурные формы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.