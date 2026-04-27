Мобильный офис МосОблЕИРЦ посетит округа Подмосковья в мае

Специалисты мобильных офисов МосОблЕИРЦ в мае посетят 15 населенных пунктов Подмосковья и окажут жителям услуги в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители смогут получить консультации по расчетам за жилищно-коммунальные услуги, передать показания приборов учета, оформить копии документов и оплатить счета. Выездной формат позволяет обратиться к специалистам рядом с домом.

Мобильные офисы будут работать по следующему графику: 4 мая — Талдом, поселок Вербилки, ул. Забырина, д. 4 (с 11.00 до 15.00); 5 мая — Ленинский, Видное, Южный бульвар, д. 5, ЖК «Южная Битца» (с 9.30 до 16.00); 6 мая — Богородский, село Кудиново, ул. Центральная, д. 16 (с 10.00 до 15.30); 7 мая — Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, возле д. 7А (с 11.00 до 15.00); 8 мая — Люберцы, ул. Камова, д. 11/5 (с 9.30 до 16.00).

12 мая офис примет жителей Электростали, поселок Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (с 10.30 до 15.30); 13 мая — Воскресенска, ул. Карла Маркса, д. 13 (с 10.00 до 15.00); 14 мая — Домодедова, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26 (с 10.00 до 16.00); 15 мая — Люберец, ул. Камова, д. 11/5 (с 9.30 до 16.00); 18 мая — Красногорска, поселок Мечниково, д. 22 (с 10.30 до 15.00).

Также прием пройдет 19 мая в Сергиевом Посаде, поселок Мостовик, ул. Первомайская, д. 2; 20 мая — в Истре, село Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А; 21 мая — в Ступине, рабочий поселок Михнево, ул. Московская, д. 5; 22 и 27 мая — в Люберцах, ул. Камова, д. 11/5; 25 мая — в Воскресенске, поселок Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22; 26 мая — в Сергиевом Посаде, поселок НИИРП; 28 мая — в Балашихе, мкр. 1 Мая, д. 25; 29 мая — в Видном, ЖК «Южная Битца». Время работы — с 9.00–10.30 до 15.00–16.00 в зависимости от адреса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.