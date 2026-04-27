В Подольске открыли свадебный сезон 2026 года в Подмосковье

Свадебный сезон 2026 года стартовал 26 апреля в Подольске на территории храма Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы. Первыми в «зеркальную» дату 26.04.2026 брак зарегистрировали пять пар, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Торжественную церемонию открытия провели заместитель министра социального развития Подмосковья Ольга Малахова, первый заместитель главы администрации Подольска Владимир Кравцов и благочинный Подольского церковного округа протоиерей Серафим Покатилов. Они поздравили молодоженов и дали старт новому свадебному сезону в регионе.

«Мы предлагаем молодоженам около 75 локаций: от парков и старинных усадеб до современных отелей и музеев. Цифры подтверждают тренд: на новый свадебный сезон в Подмосковье уже подано более 14 тысяч заявлений, а ведь сезон только начался. Семейная жизнь должна начинаться с красивой истории», — рассказала Ольга Малахова.

Знаменский храм в Дубровицах остается одной из самых востребованных выездных площадок для регистрации брака. По данным организаторов, Подольск входит в число лидеров по популярности у пар наряду с Серпуховом и Домодедовом.

Для участников церемонии подготовили этнографическую программу с элементами старинных русских свадебных традиций. После регистрации брака молодожены устроили фотосессию на территории храма, а одна из пар также прошла таинство венчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.