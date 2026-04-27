В Рузском округе газифицировали деревню Ленинка

В деревне Ленинка ранее отсутствовало централизованное газоснабжение. Для подключения населенного пункта специалисты построили 1,7 километра распределительных сетей. Работы выполнили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Жители могут бесплатно подвести газ до границ участков, подав заявку на участие в программе социальной газификации. Для подключения дома к сетям необходимо заключить договор с Мособлгазом и оформить заявку через интерактивную карту газификации. Льготным категориям граждан нужно подавать документы через региональный портал государственных услуг.

В 2026 году в программу вошли 70 негазифицированных населенных пунктов Подмосковья, в 13 из них работы уже завершены. Возможность подключиться к газу получат около 9 тысяч жителей.

Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. В деревне должно быть зарегистрировано не менее 30 человек, а капитальные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.