Мирошник: ПВО блокировала попытку ВСУ пробить новый коридор для ударов по России

ВСУ не удалось пробить новый коридор для ударов по тыловым объектам РФ. Им помешали российские средства противовоздушной обороны, сообщил специальный представитель МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале .

Он отметил, что из 115 дронов, выпущенных киевским режимом по РФ, 102 были сбиты над Брянской областью. У ВСУ не получилось пробить коридор для ударов в тыл по важным объектам.

Из-за атаки украинской армии в Брянской области погиб мирный житель, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно госпитализировали.

В промежутке с 20:50 27 апреля по 04:35 28 апреля украинские боевики пытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Суммарно российские войска сбили более сотни дронов.