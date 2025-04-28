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В воздухе над Россией в прошедшую ночь были уничтожены 115 беспилотников ВСУ

В промежутке с 20:50 27 апреля по 04:35 28 апреля украинские боевики пытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Атаку успешно отразили средства ПВО ВС РФ, сообщает Минобороны.

Суммарно российские войска сбили 115 беспилотников самолетного типа ВСУ. 102 БПЛА уничтожили над Брянской областью.

Девять беспилотников ликвидировали над Крымом. Два БПЛА уничтожили над Курской областью, один над Белгородской.

Еще один беспилотник ликвидировали над Черным морем.

Ранее пять украинских БПЛА уничтожили в Брянской области. Их вывели из строя российские средства ПВО.